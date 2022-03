Kultur in Benrath : Der Geruch der Erinnerung

Kuratorin Leonie Runte zeigt die Werke von vier Künstlern, die aktuell in der Orangerie von Schloss Benrath zu sehen sind. Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Der Benrather Kulturkreis wird 70 Jahre alt und startete am Sonntag mit der Eröffnung der Gruppenausstellung „Madeleine-Effekt“ in sein Jubiläumsjahr

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Beate Werthschulte

Insbesondere in einer Zeit, in der eine Pandemie viele Menschen vor große existenzielle Probleme stellt und ein Krieg in Europa Bestürzung und Entsetzen auslöst, wird vielerorts die Erinnerung an bessere Tage heraufbeschworen. Und auch, wenn früher sicher nicht alles besser war, beschäftigt sich der Benrather Kulturkreis in seinem Jubiläumsjahr zum 70-jährigen Bestehen mit dem Thema Erinnerung.

Den Auftakt dazu macht die Gruppenausstellung „Madeleine-Effekt“ mit Werken der Künstlerinnen Anna Firnich und Isabella Fürnkäs sowie der Künstler Tom Król und Marcel Hiller in der Orangerie von Schloss Benrath, die am Sonntag eröffnet wurde und zahlreiche Besucher anlockte. Der Ausstellungstitel bezieht sich auf das französische Gebäck Madeleine, dem Marcel Proust in seinem siebenteiligen Roman „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ mehrere Seiten widmet. Der Geschmack dieses in Lindenblütentee getunkten Gebäckstücks erinnert den Schriftsteller an seine Kindheit. So sind Erinnerungen zwar etwas Zurückliegendes und bestimmen die Vergangenheit, können aber jederzeit durch einen bestimmten Geschmack oder Geruch ganz plötzlich zurückkehren, präsent sein und die Gegenwart beherrschen.

„Die Künstler schaffen Erinnerungsstrukturen in ihrem Facettenreichtum. Oberflächen, Materialien, Gerüche kreieren Assoziationen und bieten eine vielschichtige Annäherung an das Ausstellungsthema“, erläutert die Kunsthistorikerin Leonie Runte in ihrem Vorwort zu der kleinen, einem Notizbuch ähnlichen Publikation, die die Ausstellung begleitet.

Runte ist Vorstandsmitglied des Benrather Kulturkreises und hat die aktuelle Ausstellung kuratiert. So sind die Erinnerung, das Vergangene und die Bewegung durch die Zeit zentrale Aspekte des Werks von Isabella Fürnkäs. Die in der Ausstellung gezeigten bunten, mit Schlauchbootmotiven bedruckten Sonnenliegen des Künstlers Marcel Hiller erinnern den Betrachter einerseits an die Leichtigkeit eines Sommerurlaubs, rufen aber durch ihr Motiv auch Gedanken an Flucht und Unterdrückung wach. Tom Król schafft besondere Collage, so genannte Farbassemblagen, die angefüttert sind mit vielen Erinnerungen, Begegnungen und Bildern aus dem Alltag.

Und Anna Virnich komponiert ihre Arbeiten aus verschiedenen Textilien, wie etwa Seide oder auch Leder, deren in der Benrather Ausstellung unterschwellig wahrnehmbare Düfte beim Betrachter unterschiedlichste Erinnerungen wachrufen können. „Das Ausstellungskonzept soll die Besucher dort abholen, wo sie selbst einen persönlichen Trigger benötigen, um ihre eigenen Erinnerungen anzuregen“, so Kuratorin Leonie Runte. In Literatur und Kunst sei aber die Erinnerung nicht nur etwas Rückwärtsgewandtes, sondern schaue auch nach vorn, sagte Karin Füllner in ihrer Begrüßungsrede. In diesem Sinne, so die Vorstandsvorsitzende des Kulturkreises, werde der Verein sein 70-jähriges Bestehen feiern.