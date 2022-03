Konzepte mit Leben füllen : Mobilitätsmanager will Kempen noch fahrradfreundlicher machen

Kempen Kempen hat einen neuen Mobilitätsmanager: Robin Janßen ist der Nachfolger von Anne Koller, die die Stadt zum Jahresende verließ. Er will bei Stadtentwicklung und Verkehrsplanung alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen.

Kempen hat einen neuen Mobilitätsmanager: Robin Janßen ist seit Mitte Februar in Kempen, um als Nachfolger von Anne Koller den Radverkehr in Kempen, aber auch das Zusammenspiel mit Stadtentwicklung und Verkehrsplanung weiter zu fördern. Der 28-jährige Klever, der ab April in Kempen auch wohnen wird, studierte in Dortmund Raumplanung. Bei der Vorstellung Janßens freute sich Dellmans sichtlich darüber, dass die Stadt die Stelle nun doch zügig wieder besetzen konnte, nachdem Koller Kempen Ende des Jahres verlassen hatte. Nun gelte es, das Mobilitätskonzept umzusetzen, so Dellmans, „wobei man sagen muss, dass wir in Kempen in Sachen Radverkehr schon verdammt weit sind.“