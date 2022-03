Oster-Shopping in Düsseldorf-Benrath : Langer Einkaufsabend in Benrath

Langer Einkaufsabend in Benrath

Oster-Shopping in Düsseldorf-Benrath

Düsseldorf Am kommenden Freitag, 1. April, sind die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet. Viele Ladeninhaber bieten Aktionen oder Rabatte an. Im Werkladen Thieme können Interessierte Kerzen ziehen.

Nach der langen Zeit mit den harten Corona-Vorgaben, die auch den Handel stark getroffen hat, wollen die Benrather Geschäftsleute durchstarten. Deswegen ist für den kommenden Freitag, 1. April, ein langer Einkaufsabend unter dem Motto „Ostershopping in Benrath“ geplant. Von 18 bis 21 Uhr werden dann viele Geschäfte rund um die Benrather Fußgängerzone außerplanmäßig öffnen. Viele Ladeninhaber planen besondere Aktionen oder bieten Rabatte. Mit selbstgenähten bunten Wimpeln soll zudem die Fußgängerzone frühlingshaft geschmückt werden.

Beim Blick auf den Wetterbericht wird Melina Schwanke, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Benrath, allerdings etwas trübsinnig zumute. Denn leider fallen die Temperaturen in dieser Woche um viele Grade, und die Sonne wird sich zudem nur noch selten sehen lassen. Aber bloß kein Regen, wünscht sich Schwanke. Denn es soll auch Außenaktionen, etwa auf dem Marktplatz, geben. Daniela Budde, die mit ihrer Tanzbar in Benrath angesiedelt ist, will dort Mit-Tanzaktionen anbieten.