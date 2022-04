Trockene Bäume in Hamminkeln : Baum sucht Gießpaten

Hamminkeln Der März war so trocken wie nie, und immer häufiger macht Dürre auch den Hamminkelner Bäumen zu schaffen. Im Bauausschuss ging es um einen Antrag, Bäume mit Bürgerhilfe vor dem Vertrocknen zu retten.

Alte, große Bäume haben etwas Mythisches. Deshalb sind die Menschen oft sehr aufmerksam, wenn irgendwo die Säge kreischt und das Grün dezimiert wird. In Zeiten des Klimawandels gibt es auch andere Faktoren, die den Blickwinkel der Baum-Freunde ändern. Langanhaltende Trockenheit, manchmal regelrechte Dürre macht dem Bestand in der Flächengemeinde Hamminkeln zu schaffen und zwingt die Stadt dazu, ordentlich zu wässern.

Gegen die Stimmen von FDP und USD wurde immerhin ein Einstieg ins Thema gefunden, ob die Mehrheit auch im Rat hält, bleibt abzuwarten. Die Stadt soll zu bürgerschaftlichem Engagement anreizen und erste Schritte einleiten für Pflege- und Gießpatenschaften von städtischen, öffentlichen Pflanzbeeten und Bäumen. Solche Aktionen hatte es in verschiedenen Hamminkelner Ortsteilen schon gegeben, die Erfahrungen sind zwiespältig. Manche Aktionen für Bäume liefen längerfristig, andere schliefen ein. Dazu kommt der Aufwand für die Verwaltung. In Mehrhoog etwa hatte es mit bürgerlicher Gießbereitschaft schon früher wenig dauerhaft gute Erfahrungen gegeben. „Die Frage ist, ob das Patenschaftssystem nachhaltig und regelmäßig funktioniert. Und ob richtig gegossen wird“, sagte Bürgermeister Bernd Romanski. Der Hinweis kam auf, ob eine entsprechende App bei der Erfassung eingesetzt werden sollte und könnte.

Michael Möllenbeck (SPD) fand die Baumpatenschaften gut, wollte das System direkt auf Pflanzenbeete und „Begleitgrün“ ausdehnen, von denen es in seinem Heimatdorf Mehrhoog einige gibt. Vorstandsbereichsleiter Bernhard Payer sagte, dass es schon heute hilfsbereite Bürger fürs Gießen gebe, aber es im Außenbereich viele Bäume stehen, die in Trockenzeiten Gießhilfe bräuchten, aber keine bekommen. Da sind Paten jedenfalls fern. Wo und was tun – das blieb im Ausschuss umstritten. Bernfried Schneiders (FDP) lehnte es ab, städtisches Personal mit zusätzlichen Aufgaben zu binden. Erwin Meyer (CDU) fragte nach einem „Obolus“ für mögliche Baumpaten. Johannes Flaswinkel (Grüne) fand es, „positiv was zu tun“, will aber erst die Bäume im Innenbereich in den Blick nehmen, um den Aufwand begrenzt zu halten.