Sport für Kinder in Düsseldorf : Der VfL lädt Mädchen zum Kicken ein

Jugendtrainer Mike Riedel hat Spaß an der Arbeit mit den Mädchen, die beim VfL Benrath jetzt schon zum Fußballtraining kommen. Aber es sollen noch mehr werden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In Düsseldorf kooperieren inzwischen etliche Vereine miteinander, um die verstärkte Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs an der Basis umzusetzen. Am Samstag lädt der Benrather Traditionsclub deshalb zum Mädchentag.