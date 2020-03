Schauspiel Düsseldorf : Selin Dörtkardes liebt die Freiheit des Theaters

Düsseldorf Selin Dörtkardes ist festes Mitglied im Ensemble des Jungen Schauspiels Düsseldorf - und spielt in der ARD-Serie „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“ mit. Was sie lieber mag und warum.

Die Bühne würde Dörtkardes für den Film aber wohl nicht verlassen. „Ich habe das Gefühl, dass ich auf der Bühne freier bin und mehr ich selbst sein kann. Da liegt alles von Anfang bis Ende in meiner Hand. Im Film spielt man immer nur kleine Schnipsel, die hinterher auch noch von anderen bearbeitet werden. Da hat man wenig Einfluss auf das, was am Ende rauskommt. Das Abgeben muss ich noch lernen“, sagt die Schauspielerin und lacht. Nicht in Schubladen gesteckt zu werden und sich ausprobieren zu können, ist Dörtkardes sehr wichtig. Daher hatte sie sich auch entschieden, nach ihrem Schauspielstudium beim Jungen Schauspiel Düsseldorf einzusteigen. „Hier hatte ich das Gefühl, dass man mich nicht in eine gewisse Richtung drängen will. Am Anfang der Berufslaufbahn wird man oft mit der Rolle des jungen Mädchens besetzt, das wollte ich nicht“, sagt sie. „Am Jungen Schauspiel sind wir ein Ensemble mit nur acht Leuten. Da wusste ich, dass man in gewisser Weise immer eine Hauptrolle hat und dass ich sehr viel spielen werde.“ Schließlich laufen immer mehrere Stücke gleichzeitig. Zurzeit spielt sie sowohl die Hauptrolle in der „Antigone“, auf die sie sehr stolz ist, als auch eine kleinere Rolle als Oma in „Der kleine Angsthase“. Zusätzlich ist Dörtkardes auch noch in sieben weiteren Produktionen zu sehen. Für die 27-Jährige gibt es aber im Grunde gar keine Hauptrollen. „Wir sind ein Team, und alle sind wichtig. Jeder hat hier seinen großen Moment.“