Blind Date mit Selin Dörtkardeş : „Kinder- und Jugendtheater ist die härteste Schule“

RP-Redakteurin Julia Brabeck und Schauspielerin Selin Dörtkardes im Foyer des Jungen Schauspielhauses an der Münsterstraße. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Schauspielerin Selin Dörtkardeş lebt und arbeitet seit einem Jahr in Düsseldorf. Ihre Heimat Berlin vermisst sie sehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

In der Adventszeit wichtelt jeden Tag ein RP-Redakteur einem Kollegen ein Blind Date für ein Interview zu. Heute trifft Julia Brabeck die 27 Jahre alte Schauspielerin Selin Dörtkardes.

Da wir uns vor dem Jungen Schauspielhaus treffen, gehe ich davon aus, dass du hier auf der Bühne stehst. In welchen Stücken kann ich dich denn erleben?

Selin Dörtkardes In vielen (lacht). Ich spiele beispielsweise in „Mr. Nobody“, „Auf Klassenfahrt“, „Jugend ohne Gott“ und in Antigone die Hauptrolle.

Seit wann bist du im Ensemble?

Dörtkardes Seit einem guten Jahr. Ich bin direkt nach meinem Abschluss an der Universität der Künste in Berlin hierhergekommen.

Bist du Berlinerin?

Dörtkardes Ja, durch und durch. Ich habe nicht gewusst, dass man eine Stadt so vermissen kann. Düsseldorf ist so klein und der Verkehr ein bisschen komisch. Man muss ständig aufpassen, nicht auf irgendwelchen Gleisen zu landen, und links abbiegen darf man auch nirgends.

Dann fahr’ mal nach Köln. Da ist das noch extremer.

Dörtkardes Das habe ich schon öfter gehört.

Wann wusstest du, dass du Schauspielerin werden willst?

Dörtkardes Das kam so nach und nach. Ich habe viel getanzt und Improtheater gespielt. Als der Leiter dieser Gruppe mich gefragt hat, ob ich Schauspielerin werden will, habe ich gelacht. Als Beruf war das für mich nie in Frage gekommen. Ich habe als Stagemanagerin gearbeitet und ein Architekturstudium begonnen. Aber das Theaterspielen ließ mich nicht los. Deshalb habe ich mich bei den zwei Schauspielschulen in Berlin beworben und wurde von beiden angenommen.

Wow, und dann hast du auch noch direkt ein Engagement bekommen.

Dörtkardes Eigentlich mehrere. Für Düsseldorf und das Junge Schauspiel habe ich mich dann entschieden, weil ich wusste, hier werde ich nicht auf die Rolle des netten Mädchens festgelegt. Und Kinder sind das ehrlichste Publikum der Welt, deshalb ist das Kinder- und Jugendtheater die härteste Schule, die eigentlich jeder Schauspieler durchlaufen sollte.

Hast du Zukunftswünsche?

Dörtkardes Ich würde gerne die körperlichen Ausdrucksformen verschiedener Kulturen kennenlernen – zum Beispiel in einem chinesischen Shaolin-Tempel Kung Fu oder in Neuseeland den Haka.

Wann kann ich dich auf der Bühne im Jungen Schauspielhaus sehen?