Handel in der Innenstadt : KaDeWe im Carschhaus soll 2022 eröffnen

Großzügige Treppe ins Carschhaus-Basement, versetzter Pavillon: Diese Ideen hat Signa für den Heinrich-Heine-Platz vorgelegt. Foto: David Chipperfield Architects/David Chipperfield

Düsseldorf Vor dem Start stehen noch umfassende Umbauten am Heinrich-Heine-Platz an. Viele Bürger interessieren sich für die Fläche am Eingang zur Altstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Die Eröffnung des geplanten Kaufhauses des Westens (KaDeWe) im Carschhaus-Gebäude ist für den Herbst 2022 vorgesehen. Das sagte der CEO der KaDeWe-Group, André Maeder, dem Fachmedium „Textilwirtschaft“. Dem Bericht zufolge hat die thailändische Central Group über eine Beteiligungsgesellschaft bereits die Hälfte des Carsch-Hauses von der Signa-Gruppe übernommen. Eine Anfrage unserer Redaktion zu Details der Planung blieb am Mittwoch unbeantwortet.

Gemeinsam wollen Central und Signa das Kaufhaus am Eingang zur Altstadt dem Bericht zufolge zu einem weiteren Standort ihrer Premium-Kaufhauskette machen. Entsprechende Absichten hatte Signa-Chef René Benko schon im vergangenen Jahr kommuniziert, ebenso Central-CEO Tos Chirathivat.

Info Grundstücksdeal soll 45 Millionen bringen Verkauf Zusammen mit dem Grundstück Kasernenstraße 6 und einer Entschädigung für das Nutzungsrecht an den unterirdischen Bauten würde der Verkauf des Carschhaus-Grundstücks 45 Millionen Euro bringen. Nutzung Die städtischen Ämter und stadtnahen Nutzer in der Kasernenstraße 6 sollen bis Ende Juni 2021 umziehen.

Das traditionsreiche Kaufhaus-Gebäude hat eine wechselvolle, in den vergangenen Jahren wenig glanzvolle Geschichte. Der ursprünglich 1915 errichtete Bau wurde Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre für den Bau der U-Bahn versetzt und beherbergte nach seiner Neueröffnung 1974 ein Horten-Kaufhaus. Das allerdings hieß offiziell weiter Carschhaus, was auch so blieb, als Kaufhof 1994 Horten übernahm.

Anfang 2017 eröffnete der zwischenzeitliche Kaufhof-Eigentümer Hudson’s Bay Company in dem Gebäude eine Filiale seiner Edel-Outlet-Kette Saks Off 5th – die Geschäfte liefen aber nicht so gut wie erwartet. Im Juni 2019 wurde sie geschlossen. Seither wird das Carschhaus von Kaufhof temporär als Sonderangebots-Fläche genutzt.

Klar ist, dass vor der Neugestaltung der Immobilie auch ein umfassender Umbau des kompletten Umfeldes geplant ist, der in der Düsseldorfer Politik ebenso diskutiert wird wie bei den Bürgern. So gibt es Pläne, das Carschhaus-Grundstück am Heinrich-Heine-Platz und das Nachbargrundstück an Signa zu verkaufen – bislang herrschen dort komplexe Eigentumsverhältnisse mit verschiedenen Erbbau- und Sondernutzungsrechten. Voraussichtlich soll in der letzten Ratssitzung des Jahres am 19. Dezember über den Verkauf entschieden werden.

Verschiedene Fachausschüsse haben das Thema aber bislang geschoben: Einige Politiker haben Bedenken, mit dem komplexen Geschäft die Möglichkeit zu verlieren, Einfluss auf die künftige Gestaltung des Platzes zu nehmen. Darüber wurde unter anderem bei einem gut besuchten öffentlichen Workshop diskutiert.

Wie wichtig das Umfeld für Signa selbst ist, zeigt die Tatsache, dass das Unternehmen frühzeitig Studien des bekannten Architekten David Chipperfield vorgelegt hatte, in denen er seine Ideen für den Heine-Platz darlegt. Gut angekommen ist bei der Verwaltung dabei unter anderem die Idee, die Straßenführung an der Stelle so zu ändern, dass der Schwenk von der Heinrich-Heine-Allee in die Kasernenstraße entfiele – dafür gab es auch bei dem Workshop zur Platzgestaltung viel Zuspruch.