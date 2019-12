Stadtteilkinos in Düsseldorf : Eine Familie und ihre Kinos

Rosemarie Gramberg erinnert sich noch gut an die Zeiten, als sie ihre Freunde ins Kino einladen konnte. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Friedrichstadt/Niederkassel Rosemarie Grambergs Familie gehörten sieben Kinos in und um Düsseldorf. Das erste war das Asta Nielsen an der Graf-Adolf-Straße.

Als Rosemarie Gramberg klein war, saß sie oft irgendwo mittendrin auf einem Stuhl, ein Fläschchen in der Hand, schaute auf die große Leinwand. Damals dachte sie, die Schauspieler auf der Leinwand würden nach der Vorstellung einfach hinter die Bühne fallen. Rosemarie Gramberg ist ständig im Kino gewesen, manchmal durfte sie in den Vorführraum, „manchmal riss der Film“, erinnert sich Gramberg, „dann musste alles ganz schnell gehen“. Nach Essig hat es immer gerochen in dem kleinen Raum mit den großen Filmrollen und Projektoren. Rosemarie Gramberg ist ein echtes Kino-Kind, ihrer Familie gehörten vier Kinos in der Stadt, drei weitere nicht weit weg von Düsseldorf. Angefangen hat alles mit dem Asta Nielsen an der Graf-Adolf-Straße mit den Hausnummern 37 und 37 a. Die Nummern sind deshalb so wichtig, weil es an der Graf-Adolf-Straße vor 100 Jahren fast ein Dutzend Kinos gegeben hat – das Europa-Filmtheater und das Lux am Bahnhof, das City, die Kamera oder das Graf-Adolf-Theater.

Für 30.000 Mark baute ihr Großvater August Baltes mit einem Bekannten – Hans Friedrich – im Sommer 1911 ein Lichtspieltheater. 594 Menschen sollen Platz haben im Kino, das sie nach der dänischen Schauspielerin Asta Nielsen benennen, die zu dem Zeitpunkt gerade einmal ein knappes Jahr auf der Filmleinwand zu sehen ist. Der Name ist umstritten, Kritiker werfen Nielsen vor, Schund- und Schmutzfilme gedreht zu haben. Das inte­ressiert Baltes und Friedrich nicht, die am 17. November 1911 das Asta-Nielsen-Theater eröffnen mit dem Film „Der fremde Vogel“. „Ich habe gehört, dass sogar Asta Nielsen da gewesen sein soll“, sagt Rosemarie Gramberg.

Die Leinwand im Kino steht schräg, so sehr, dass Besucher, die einen Platz seitlich vorne bekommen, nur ein verzerrtes Bild sehen. Im Februar 1912 werden fast 90 Stühle kurzerhand entfernt. Immer wieder bauen August Baltes und Hans Friedrich das Kino aus, durch den Ersten Weltkrieg können sie das Projekt aber nie ganz fertigstellen, 1915 hat das Asta Nielsen 844 Sitze. Nach dem Krieg läuft es gut für das Kino an der Graf-Adolf-Straße, Familie Baltes eröffnet in den folgenden Jahren das Skala, das Nordlicht-Theater und das Alhambra. Kino ist beliebt, Kino ist toll, immer mehr Düsseldorfer wollen Filme schauen. Bis zur Weltwirtschaftskrise. Die Kinobetreiber unterbieten sich bei ihren Eintrittspreisen, damit die Leute kommen. Schließlich verpflichten sie sich, einen Mindesteintritt zu nehmen – 70 Pfennig für die Nachmittagsvorstellung, 90 Pfennig am Abend. Manche bauen Stehplätze ein, um günstigere Karten zu verkaufen. „Wer keine Arbeit hat und kein Geld, kann sich selbst den Besuch im Stehen nicht leisten“, schreibt Sabine Lenk in ihrem Buch „Vom Tanzsaal zum Filmtheater – Eine Kinogeschichte Düsseldorfs“.

1932 gründen die Erben von August Baltes die Asta-Nielsen-Theater-Betriebs-GmbH, Leiter wird Rosemarie Grambergs Vater Kurt Baltes. Er ist das jüngste von acht Kindern, will eigentlich Ingenieur werden, folgt aber dem Wunsch seiner Mutter. Ihren Vater hat Rosemarie Gramberg nicht mehr kennengelernt, im Zweiten Weltkrieg ist er gefallen. Kurt Baltes’ Geschwister führen das Kino weiter, „meine Mutter und ich hatten Anteile und konnten gut davon leben“, sagt Gramberg, die nicht oft ins Asta Nielsen gegangen ist, lieber ins Alhambra, weil ihr dort die Filme besser gefielen. Im Asta liefen vor allem Western. Gramberg hat Freunde mitgenommen, kam in die meisten Lichtspieltheater rein, ohne Eintritt zahlen zu müssen. Man kannte sich untereinander, viele Kollegen gehörten zur Familie. „Die größte Schau der Welt“ hat Rosemarie Gramberg bestimmt zehn Mal gesehen. „Ich war so verliebt in Charlton Heston“, sagt sie.

Kurt Baltes führte das Asta Nielsen, bevor er im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Foto: Rosemarie Gramberg/Repro nika

Bis auf den Vorführraum war das Kino weitestgehend zerstört. Foto: Rosemarie Gramberg/Repro nika

In der Nacht zum 29. Juli 1973 brannte das Kino an der Graf-Adolf-Straße. Foto: Rosemarie Gramberg/Repro nika

Zu Nikolaus lud Kurt Baltes Kinder ein, die sich eine Vorstellung im Asta Nielsen anschauen durften. Foto: Rosemarie Gramberg/Repro nika