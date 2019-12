Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtdechant in Düsseldorf : „Ich wäre gerne Vater geworden“

Der kommissarische Stadtdechant Frank Hedkamp empfängt RP-Redakteurin Nicole Kampe im Pastoralbüro St. Maria Rosenkranz. . Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der 61-Jährige spricht im Interview sehr offensiv die Missbrauchsdebatte und die Rolle der Frau in der Kirche an. Seit März ist Frank Heidkamp kommissarischer Stadtdechant – eine Doppelbelastung. Einen Ausgleich findet er unter anderem in der Shisha Bar.