Gastronomie in Düsseldorf : Schumacher reagiert mit Drive-in auf Corona

Düsseldorf Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: In Zeiten der Coronawelle reagiert die Altbier-Manufaktur Schumacher mit einem Drive-In.

Eine einfache Konsequenz sind in Augen der Gastronomin die neuen Öffnungszeiten für das „Stammhaus“ und „Im Goldenen Kessel“, die ab Samstag, (14. März) gelten: 11 bis 15 und 16 bis 22 Uhr. In der Stunde Pause findet dann der Mitarbeiterwechsel statt, wobei vermieden wird, dass sich die Kollegen der Früh- und Spätschicht begegnen.

Am 19. März ist bei Schumacher wieder Latzenbier-Donnerstag, die Veranstaltung mit Musik im Brauhof findet aber nicht statt. Daher gibt’s eine Premiere: Es wird das Latzenbier in der 0,33-Liter-Flasche oder in der klassischen 1-Liter-Mehrwegflasche mit Bügelverschluss geben. Das Latzenbier to-go sowie Brauhaus-Frikadellen können am 19. März unkompliziert in der Brauerei im Haus Oststraße 123 abgeholt werden. Das Schumacher-Drive-In ist von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Alles soll ganz einfach sein: „Kofferraum auf, Latzenbier rein, Frikadellen dazu, bezahlen, nach Hause.“