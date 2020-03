Düsseldorfer Top Magazin : Ein Empfang über den Dächern von Düsseldorf

Düsseldorf Die neue Ausgabe des Top Magazins wurde mit einem großen Empfang im Medienhafen gefeiert. Dabei ermöglichte ein Künstler den Gästen, einmal selbst auf dem Cover zu sein.

Bevor die neue Ausgabe des „Düsseldorfer Top Magazins“ am Montag in den Handel kommt, feierten geladene Gäste im exklusiven Rahmen die anstehende Neuerscheinung in der Sky-Lounge und Bar „The View“ im Hotel Innside im Medienhafen. Hoch oben über der Landeshauptstadt genossen die Gäste unter anderem Mini-Carpacchio, Nordseekrabben und Zanderfilet vom Melia Innside, ausgewählte Getränke des Krefelder Weinhändlers Puffs Brause und natürlich einen ersten Blick in die neueste Ausgabe des Magazins.

Darin warten viele interessante Geschichten rund um Düsseldorf und über die Menschen, die in der Metropole am Rhein leben. Passend zum Frühjahr geht es zum Beispiel um den aktuellen Trend rund ums E-Bike. Außerdem kommt Heinz-Richard Heinemann zu Wort, der berühmteste Chocolatier der Stadt. Er berichtet über sein Leben in der Altstadt, wo er seit vielen Jahren mit seiner Familie wohnt und verrät seine Insider-Tipps. Marianne Heiß, Geschäftsführerin der BBDO Group Germany erzählt, wie sie die Agenturgruppe neu aufgestellt hat und warum die Zukunft des Managements weiblich ist. Dazu kommen jede Menge Freizeit-Tipps: von stilvollen Frühstücksmöglichkeiten, Garten-Festivals in der Region und Informationen zu den Kultur-Veranstaltungen in der Stadt.