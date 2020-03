DEG-Aktion in Düsseldorf : Papp-Campino ist startklar für Umzug

DEG-Aktion in Düsseldorf

Jacques Tilly überarbeitet eine besondere Campino-DEG-Figur. Anschließend geht der „Papp-Campino“ dann auf eine Reise durch Düsseldorf, bevor er wieder in sein Zuhause, zum „Heimathafen Düsseldorf“, gebracht wird. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Mottofigur des 2012er Rosenmontagszuges ist bald wieder für die DEG im Einsatz. Das bedeutet: Der Papp-Campino ertrahlt wieder in neuem Glanz.

Eigentlich sollte der Umzug am Samstag stattfinden, aus aktuellem Anlass verschiebt die DEG diese Aktion aber in den Sommer – denn die Deutsche Eishockey Liga sagte am Dienstagabend wegen des Coronavirus die Play-offs ab. Der Karnevalswagenbauer Jacques Tilly (Foto) hatte sich jedenfalls alle Mühe gegeben. „Wie ein Huhn, das mit einer Katze gekämpft hat, sah der geflügelte Campino aus“, sagt er über den ursprünglichen Zustand seiner Campino-Papp-Karikatur. Kein Wunder – schließlich überschreitet sie mit mehr als acht Jahren die normale Lebensdauer von Tillys berühmten Rosenmontagsfiguren um ein Vielfaches. 2012 unterstützte der Hosen-Frontmann Campino die von Geldproblemen geplagte DEG durch Benefizaktionen. Tilly inszenierte ihn für den Zoch als rettenden Engel. Seither wechselte die Figur mehrmals den Standort und bekam dabei einige Schrammen ab. awe/RP-Foto: Bretz