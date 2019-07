Charity-Sportevent in Düsseldorf : Comedian Oliver Pocher schwitzt für den guten Zweck

Düsseldorf Beim Tour de X-Spendenevent der Fitnessstudiokette FitX sammelte das Unternehmen Spenden für unterschiedliche Projekte. Im Derendorfer Studio traten auch einige Promis für den guten Zweck in die Pedale.

Der Blick ist konzentriert, Schweißtropfen laufen über das Gesicht, und die Beine treten so schnell in die Pedale, wie es geht: Oliver Pocher strengt sich sichtlich an. Dann reißt er plötzlich die Arme im Takt der Musik nach oben, grinst breit und ruft: „Was ist denn los hier? Macht mal ein bisschen Stimmung!“ – Pocher ist und bleibt ein Vollblutentertainer, egal ob er vor der Kamera steht oder auf einem Spinning-Rad im Fitnessstudio sitzt. So nahm er das Tour-de-X-Spendenevent am Samstag im FitX-Studio Derendorf nicht nur zum Anlass, um sich sportlich zu verausgaben, er unterhielt auch die 50 Teilnehmer, die mit ihm zusammen für den guten Zweck radelten, prächtig. Pocher schnitt Grimassen, spritzte sich Wasser ins Gesicht und machte bei seinem 45-minütigen Auftritt Fotos mit den Anwesenden. Die Aktion an sich nahm er aber ernst: „Es geht hier um eine wirklich beachtliche Spendensumme, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein kann und so viele Leute mitmachen“, erzählte er und wischte sich mit einem Handtuch über die Stirn. „Es war super anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht. Ich versuche, so oft es geht, Sport zu treiben. Manchmal schaffe ich es fünf Mal die Woche, manchmal leider gar nicht.“ Tennis spiele er am liebsten.