Finissage in Düsseldorf : Wo Louis Vuitton auf Homer Simpson trifft

Sprayart-Künstler Dennis Klapschus vor seiner PopUp-Gallery in Düsseldorf, die er am Wochenende geschlossen hat. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Beim Closing seiner PopUp-Galerie zeigte der Sprayart-Künstler Dennis Klapschus erneut warum er zu den spannendsten Vertretern der jungen Kunstszene in Deutschland gehört.

Ein knallbunter Mercedes links und eine Rikscha von Louis Vuitton mit Sektflaschenhalter rechts am Eingang: Dennis Klapschus ’ Kunst fällt sofort ins Auge und polarisiert. Das merkte man bereits vor Betreten seiner PopUp-Galerie im Kö-Bogen. Doch am Samstag nahm der Künstler mit seiner Ausstellung Abschied.

Das Closing der Galerie am Samstag gestaltete sich ähnlich wie Klapschus’ Kunstwerke: Laut, bunt und sympathisch verabschiedete sich der Sprayart-Künstler aus Düsseldorf. „Der Mann ist in meinen Augen einfach ein Visionär, der wirklich spannende Kunst macht“, sagte Besucherin Maike Heil. Sie hielt ein Stoppschild in der Hand, das Klapschus um einige Worte ergänzt hatte, sodass dem Betrachter jetzt „Stop thinking small“ (Hör auf, klein zu denken) entgegenleuchtete. So wie ihr ging es vielen Gästen. „Es ist einfach diese coole Kombination aus Kindheit, Pop Art und Luxus, die so fasziniert“, berichtete zum Beispiel Kai Franke. „Schade, dass fast alle der Bilder hier schon verkauft sind.“