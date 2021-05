Bebauung am Rahmerbuschfeld : Bürgerinitiative sammelt Spenden für Gutachten und Anwaltskosten

Der Ventenhof grenzt an das Plangebiet Am Rahmerbuschfeld. Foto: Gabriele Schreckenberg

Rahm Die Gegner der umstrittenen Bebauung am Rahmerbuschfeld in Duisburg haben neben Unterschriften mittlerweile auch knapp 10.000 Euro an Spenden gesammelt. Was mit dem Geld bezahlt werden soll.