Fan-Aktion in Düsseldorf : RP-Leser werden Teil des DEG-Mannschaftsfotos

Düsseldorf Foto-Shooting mit der DEG - wer will dabei sein?

Fans der Düsseldorfer EG können jetzt Teil eines ganz besonderen Erinnerungsstücks werden: Am kommenden Donnerstag wird vormittags das offizielle Mannschaftsfoto des Eishockey-Teams für die anstehende Saison 2019/20 gemacht. Und zwei RP-Leser haben die Chance, dabei „mit ins Bild zu rutschen“ und so bei dem Shooting neben Spielern wie Leon oder Mathias Niederberger zu sitzen. Der Fototermin dauert von etwa 8.45 bis 10 Uhr. Wer dieses Erlebnis gewinnen will, schreibt am heutigen Freitag eine Mail mit Angabe von Namen und Telefonnummer an duesseldorf@rheinische-post.de.