Besondere Führung durch Düsseldorf : Ein Streifzug durch die Düsseldorfer Modeszene

Düsseldorf Bei einer exklusiven Stadtführung können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der Düsseldorfer Modewelt werfen.

Einen Ausflug ins kreative Herz der Düsseldorfer Modebranche bietet die Führung „Behind the Scene“. Die Tour ermöglicht den Teilnehmern einen Blick hinter die Kulissen der Modewelt, den man normalerweise nicht bekommt. Jeweils vier Mode-Designer öffnen an drei Terminen ihre Ateliers, erläutern den individuellen Produktionsprozess und plaudern über die Modestadt Düsseldorf und ihre kreativen Quartiere.

Die Mode-Design-Führung startet immer am Samstagvormittag mit einem gemeinsamen Frühstück im Max Brown Hotel Midtown und dauert bis zum frühen Abend. Der Weg führt die Teilnehmer durch die Stadtteile Flingern und Pempelfort, wo in Hinterhöfen, Wohnungen und Werkstätten tagtäglich nachhaltige Mode entsteht. Begleitet werden die Führungen von der Mode-Designerin Marion Strehlow. Die Veranstaltungstermine sind am 17.8., 7.9. und 30.11., die Teilnahme kostet 125 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.duesseldorf-tourismus.de/mode möglich.