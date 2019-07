TV-Koch in Düsseldorf : Sebastian Leges Düsseldorfer Hamburger-Check

TV-Koch in Düsseldorf

Sebastian Lege am Donnerstag auf dem Carlsplatz. Foto: pfw

Düsseldorf Wer brutzelt denn da Burger auf dem Carlsplatz? Das Gesicht kennt man aus dem Fernsehen. Aber sind auch die Burger von Sebastian Lege wirklich echt?

Sebastian Lege lässt nicht viel aus. Der gelernte Koch und Lebensmittelentwickler erfindet für die Großindustrie neue Rezepturen, neue Verfahren, neuartige Zutaten und machte sich als TV-Foodexperte und Entertainer einen Namen. Für die Sendung „Die Tricks der Lebensmittelhersteller“ trat er nun in seiner Heimatregion in Aktion. Auf dem Carlsplatz und auf dem Burgplatz verteilte er am Donnerstag Hamburger. Diese sind vegan, statt aus Fleisch bestehen die Pattys aus Gemüse. Ausgestrahlt werden soll die Sendung im ZDF Ende Januar 2020, wie Lege verriet.