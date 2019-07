Auftritt in Düsseldorf : Angelika Milster kommt ins Savoy

Auftritt in Düsseldorf

Düsseldorf Angelika Milster kommt im Oktober nach Düsseldorf, um dort die Höhepunkte aus 50 Jahren Musicalgeschichte zu präsentieren. Zu einem Stück hat sie dabei eine besondere Verbindung.

Am 4. Oktober um 20 Uhr kommt die Schauspielerin und Sängerin Angelika Milster ins Savoy Theater nach Düsseldorf, um dort mit ihrem Programm „Milster singt Musical“ die Höhepunkte aus mehr als 50 Jahren Musicalgeschichte zu präsentieren. Darunter sind viele Klassiker wie „West Side Story“, „Hairspray“, „Tarzan“, „Die Schöne und das Biest“ oder „Cats“. Insbesondere die Lieder des letztgenannten Musicals dürften ihr vertraut sein, da sie in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers Welthit die Grizabella verkörperte. Das Repertoire ihrer Show reicht von der Tenorarie (Nessun Dorma) über Pop-Songs von Abba und Rock-Nummern von Freddy Mercury bis zu den großen Musicalpartien. Tickets gibt es bereits ab 35,95 Euro an bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter westticket.de.