Kika-Show „Dein Song“ : Emmie Lee aus Düsseldorf kämpft um den Finaleinzug

Die 14-jährige Emmie Lee am Klavier in ihrem Elternhaus. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die 14-jährige Emmie Lee will mit ihrem selbst komponierten Song in das Finale der Castingshow „Dein Song“ im Kinderkanal einziehen. Es ist nicht ihr erster Auftritt im TV.

Trotz ihrer 14 Lebensjahre hat die Düsseldorferin Emmie Lee bereits einige Castingshow-Erfahrungen gesammelt. So stand sie bereits bei „The Voice Kids“ sowie bei „Das Supertalent“ auf der Bühne, beide Male schied sie jedoch vorzeitig aus. Das soll sich jetzt in der Show „Dein Song“ im Kinderkanal ändern. Dort geht es nämlich nicht nur um Gesang, sondern auch darum, seinen eigenen Song zu komponieren. Unterstützt werden die Kinder und Jugendlichen dabei von prominenten Juroren wie Ole Specht , Mia-Sängerin Mieze Katz sowie Angelo Kelly und der Singer-Songwriterin Lary .

In der Folge am heutigen Montag (19.25 Uhr) wird sich zeigen, ob die junge Düsseldorferin mit ihrem Talent überzeugen und ins Finale einziehen kann. Sollte sich die 14-Jährige durchsetzen, darf sie ihren Song im Live-Finale am 20. März zusammen mit einem prominenten Musiker präsentieren. Unabhängig vom Erfolg ihrer Teilnahme zieht Emmie Lee bereits jetzt ein positives Fazit zu ihrer erneuten Castingshow-Teilnahme. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagt sie. Und sollte es mit dem Sieg dieses Mal wieder nicht klappen, will die ambitionierte Schülerin trotzdem auf keinen Fall aufgeben. Schließlich hat sie sich hohe Ziele für ihre Zukunft gesteckt: „Ich möchte gerne einmal einen Grammy gewinnen.“