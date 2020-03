Mein Düsseldorf : Anna Rodziewicz ist eine musikalische Weltenbummlerin

Düsseldorf Anna ist Sängerin und postet gerne auf Instagram. Aktuell macht sie das für die Rheinische Post.

Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne brachten Anna und Tobias letztes Jahr ihr erstes Debütalbum heraus. „Am 21. Juni hat „#Hashtag“ das Licht der Welt erblickt, und wir könnten nicht stolzer darauf sein“, wie die 33-Jährige erzählt. Anna ist zwar eine musikalische Weltenbummlerin, aber im Rheinland fest verankert. Gebürtig kommt sie aus Essen, ist dann für ihr Studium in die Landeshauptstadt gezogen. „Nachdem ich anfangs hin und her gependelt bin, zog ich 2010 endlich nach Düsseldorf um“, verriet sie uns. Bevor sie für drei Jahre beruflich nach Köln ging, hat die Sängerin bis 2015 in Bilk gewohnt. Seit 2018 ist sie wieder zurück und lebt nun in Friedrichstadt.