Tennis in Düsseldorf : Eric Jelen trifft alte Bekannte beim Davis Cup im Castello

Düsseldorf Da kamen beim Wahl-Düsseldorfer Eric Jelen Erinnerungen hoch. Der ehemalige Tennisprofi genoss den Sport und das Ambiente beim Davis-Cup-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Weißrussland im Castello in Reisholz.

Jelen, der jahrelang in Oberkassel gewohnt hat und seit mehr als 25 Jahren Mitglied im Rochusclub ist, hatte auf den Rängen viele ehemalige Sportkameraden, mit denen er in Erinnerungen schwelgen konnte. So saß er neben dem dreimaligen Davis-Cup-Sieger und ehemaligen deutschen Davis-Cup-Coach Patrick Kühnen. Auch der gebürtige Düsseldorfer Rolf Gehring und Tomas Behrend, die beide für den Rochusclub in der Bundesliga aktiv waren, und Ex-Tennisnationalspieler Wolfgang Popp, der nach seiner Sportkarriere eine Fotografie-Laufbahn mit Studio in Düsseldorf aufnahm, gehörten zu Jelens Gesprächspartnern. Mit seinem früheren Doppelpartner Boris Becker konnte Jelen im Castello aber nicht sprechen. „Als ‚Head of Mens Tennis‘ hat Boris andere Aufgaben“, so Jelen. „Ich habe Boris aber im Spielerhotel besucht und wir haben auch so immer wieder Kontakt“, verriet Jelen. „Er macht beim DTB einen gewissenhaften und guten Job. Die Spieler hören genau hin, wenn Boris etwas sagt. Er hat ja alle Situationen im Tennis selbst erlebt.“