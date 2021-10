Kunst in Kempen : Künstlerinnen-Quartett stellt im St.-Peter-Stift aus

Kempen Zum ersten Mal stellt die Künstlerinnengruppe Kunstpunkt.19 in Kempen aus. Im St.-Peter-Stift sind die Werke der Meerbuscherinnen und einer Krefelderin noch bis Ende des Jahres zu sehen.

Die Künstlerinnengruppe Kunstpunkt.19 stellt ab Oktober für ein Vierteljahr ihre Bilder im St.-Peter-Stift aus. Das Quartett Anne Immink, Dagmar Clemens, Elke Münchgesang und Melanie Oberreuter kennt sich aus gemeinsamen Acryl-Workshops. Es ist der erste Auftritt der Frauen in der Senioren-Einrichtung an der Auguste-Tibus-Straße. Die Bilder stehen zum Kauf zur Verfügung, einen Teil des Verkaufserlöses spendet das Quartett an die Stiftung. Die Meerbuscherin Anne Immink zieht ihre Ausdruckskraft aus Workshops in Acryl- und Pastellmalerei und ist in verschiedenen Drucktechniken unterwegs. Inspiration zieht die gebürtige Düsseldorferin aus ihrer Umgebung, die sie teils fotografisch festhält und später meist gegenständlich mit Acrylfarben weiterverarbeitet.