Grimme-Preise für Düsseldorfer : Serkan Kaya bekommt den Grimme-Preis

Serkan Kaya ist am Düsseldorfer Schauspielhaus und spielt in „Der König von Köln“. Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Renommee hat das Düsseldorfer Schauspielhaus genug. Jetzt dürfte es noch einmal wachsen – zwei namhafte Schauspieler des Hauses glänzten in Produktionen fernab der Bühne und werden geadelt mit dem Grimme-Preis.

Mit Serkan Kaya und Moritz Führmann hat das Düsseldorfer Schauspielhaus in seinem Ensemble gleich zwei Top-Leute, die am 27. März für Produktionen fernab der Theaterbühne mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet werden. Der Publikumspreis der Marler Gruppe geht in diesem Jahr an den Film „Der König von Köln“ (WDR). Neben Judith Engel und Joachim Król wird besonders auch die darstellerische Leistung von Serkan Kaya gewürdigt, der seit 2017 im D‘haus auf der Bühne steht. Die Jury betitelt den satirischen Film als „bestes politisches Kabarett. In dieser Komödie wird ein einfacher Beamter des Bauamts zum Spielball einiger Superreicher, die bei einem geplanten Großbauprojekt mächtig absahnen wollen.