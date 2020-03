Messe in Düsseldorf : Weniger Besucher beim Weinfrühling in der Rheinterrasse

Düsseldorf Die Sorgen vor dem Corona-Virus haben auch die Besucherzahlen auf der Messe Weinfrühling beeinflusst.

Sie hat es schon beim Abflug in Wien geahnt: „Das Flugzeug war fast leer“, erzählte Monika Tischler, die aus dem Burgenland nach Düsseldorf zum Frühjahrsgipfeltreffen der Weingenießer angereist war. Die Winzerin vom Familien-Weingut Tischler hatte wie immer einen Stand in der Rheinterrasse gebucht, um hier am Wochenende bei der Messe Wein Frühling ihre neuesten roten Kreationen zu präsentieren. Bereits zur Halbzeit der zweitägigen Veranstaltung war klar: Das Coronavirus dämpfte deutlich die Lust auf ausgewählte Tropfen. „Statt 4000 Besucher waren es am Samstag und Sonntag rund 3000, also gut ein Viertel weniger als 2019“, sagte Vincenz Weber. Er ist Deutschlands größter Weinmessen-Anbieter, der vor 16 Jahren bundesweit mit derartigen Veranstaltungen gestartet ist. Vor allem eine der Hauptzielgruppen, die älteren Weinliebhaber, seien diesmal ausgeblieben – wahrscheinlich aus Unsicherheit und Angst, sich anzustecken. „Ähnlich war es bereits vor einer Woche bei unserem Event in Aachen“, erzählt Vinzenz Weber.