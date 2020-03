Salon-Opening : Top-Friseur Melih Benderlioglu feierte eine Party

Düsseldorf Profi-Fußballer wurde er nicht, dafür ein Top-Friseur, dem viele Kicker vertrauen. Jetzt schmiss Melih Benderlioglu eine Party, aus gutem Grund, er hat einen eigenen Salon.

In seiner Jugend träumte Melih Benderlioglu von einer Karriere als Profi-Fußballer, heute schneidet er den Profis die Haare. Seit dieser Woche auch in seinem ersten eigenen Salon „Hairlounge“ an der Talstraße. Bei der Eröffnungsparty schauten deshalb neben Prominenten wie dem RTL-Moderator Wolfram Kons auch einige Kicker-Profis vorbei, so unter anderem die Leverkusener Spieler Ramazan Özcan, Lukáš Hrádecký und Aleksandar Dragović. Da stellte sich natürlich die Frage, ob Fußballer eigentlich eitel sind.