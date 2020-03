Wohltätigkeit in Düsseldorf : Zebra-Lunch mit weniger Küsschen

Düsseldorf Zebra-Vorsitzende Ingrid Resch war zufrieden. Viele Frauen kamen zum Lunch ins Steigenberger Parkhotel. Und am Ende hatte sich das Essen auch finanziell gelohnt: 28.000 Euro kamen zusammen.

Freundinnen und Unterstützerinnen des Brustkrebsberatungszentrums Zebra versammelten sich auf Einladung seiner Vorsitzenden Ingrid Resch am Mittwochmittag im Steigenberger Parkhotel. Sie freute sich über den großen Andrang. „Ich bin überwältigt, dass so viele gekommen sind, wir machten uns schon Sorgen wegen Corona. Ein tolles Zeichen für Solidarität.“ 155 Frauen (und ein paar wenige Männer) saßen dann zu Tisch in dem Traditionshotel. Aus dem Sauerland gekommen war Bier-Unternehmerin Susanne Veltins. „Ich finde das so wichtig, was Zebra macht, daher lassen wir dem Verein die Hälfte unserer Weihnachtsspenden – 25.000 Euro – zukommen.“ Die zur Schuh-Unternehmerfamilie gehörende Dermatologin Birte Prange zählte zum Gästekreis, Gastronom Giuseppe Saitta, die Designerin Siggi Spiegelburg aus Münster, Designerin Ruth Heinen (Rita Lagune) und Couture-Sammlerin Monika Gottlieb, die Ingrid Resch mit viel Leidenschaft unterstützt bei Zebra und den Mittagessen, die immer in der Farbe Pink gehalten sind.