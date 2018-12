Musical: „Bat out of Hell“-Star auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt

Düsseldorf Nach Düsseldorf wollte sie schon immer mal kommen, besonders zur Weihnachtszeit: Willemijn Verkaik, die gerade in Oberhausen auf der Bühne steht.

Nachdem es die Herzen der Musicalfans in Toronto und London im Sturm erobert hat, ist Jim Steinmans Rockmusical „Bat out of Hell“ jetzt in Oberhausen zu sehen. Seit dem 8. November trifft im Metronom Theater die Magie des Musicals auf die energiegeladenen Hits vom gleichnamigen Album der Rocklegende Meat Loaf. Die Niederländerin Willemijn Verkaik spielt die Rolle der Sloane, Ehefrau des tyrannischen Falco, der seine Tochter Raven in einem Turm von der Außenwelt isoliert. Das, was Bat out of Hell schauspielerisch von ihr abverlangt, sei nicht zu vergleichen mit allen anderen Stücken, an denen Verkaik bereits mitgewirkt hat: „Hier darf ich alles zeigen, was ich noch nie gezeigt habe, ohne Grenzen und ohne Scham“, erzählt sie bei einem heißen Kakao mit Sahne an der DEG-Winterwelt. Auch dem Publikum seien keine Grenzen gesetzt – während der Show darf und soll es seinen Emotionen freien Lauf lassen.