Gastronomie: Maria Beck leitet jetzt das Mutter-Ey-Café

Düsseldorf Maria Beck kann mit Stimme und Atmung umgehen, und sie führt das Mutter-Ey-Café.

An Sonntagen setzt Beck in der Weihnachtszeit auf üppige Brunchbuffets. Am Samstag (22. Dezember) wird es musikalisch, dann findet der „AQ-Sound“ mit Livemusik ab 18 Uhr auch im Mutter Ey Café statt.

„Generell werden wir das Café an den Abenden für Events öffnen“, plant Beck. „Das können Kunstevents, Firmendinner oder private Veranstaltungen sein. Tagsüber kann die Galerie in der ersten Etage auch als Rückzugs-Raum zum Lesen oder Arbeiten genutzt werden. Die Galerie wird vom Künstler HA Schult mit wechselnden Ausstellungen gestaltet, was mich besonders freut.“ Auch tiefer eintauchen in die Düsseldorfer Szene will Beck ab 2019: Das Mutter Ey Café wird zum Beispiel 2019 an den Veranstaltungsreihen „Prowein goes City“ sowie an der „Tour de Menu“ mit einem Quick-Lunch teilnehmen.