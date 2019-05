Glückwunsch : Andrea Spatzek feiert Geburtstag in der Komödie

Düsseldorf Herzlichen Glückwunsch für eine Frau, die seit 34 Jahren als Gabi Zenker aus der ARD-Kultserie „Lindenstraße“ bekannt ist, gerade in der Komödie spielt udn heute 60 wird: Andrea Spatzek.

Herzlichen Glückwunsch, Andrea Spatzek. Die gebürtige Österreicherin mit Wohnsitz in Köln wird am heutigen Freitag 60 Jahre alt. Fit wie sie ist, startet sie in den Tag mit einem Dreh als Gabi Zenker für die „Lindenstraße“ in der Domstadt, dann fährt sie in die Komödie an der Steinstraße, wo sie abends auf der Bühne stehen wird für „Oh, diese Eltern“. Ein paar Freunde werden kommen und sich die Vorstellung anschauen, wie Spatzek unserer Redaktion verriet. Koreanisch essen gehe sie gerne in Düsseldorf oder sie spiele hier gerne Golf. Und zum runden Geburtstag sagt sie: „Gesundheit wünsche ich mir, schöne Engagements. Zeit mit netten Leuten verbringen.“