Lindenstraßen-Star : Andrea Spatzek spielt in der „Komödie“

Andrea Spatzek ist bis Ende Mai in dem Theaterstück „Oh, diese Eltern“ in der „Kommödie“ zu sehen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Seit Jahrzehnten spielt Andrea Spatzek die Rolle der Gabi Zenker in dem ARD-Dauerbrenner „Lindenstraße“. Aktuell ist sie auch auf der Bühne in der „Komödie“ zu sehen. Zu ihrer Rolle im Stück „Oh, diese Eltern“ kam sie durch einen glücklichen Zufall.

Von Regina Goldlücke

Der glückliche Umstand, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein, zieht sich durch das Leben von Andrea Spatzek. So war es schon bei der „Lindenstraße“, in der sie von der ersten Stunde an als Gabi Zenker im Einsatz ist. Ein Video vom Casting 1985 gibt es auf Youtube übrigens noch zu sehen. Entzückend, wie die junge Andrea mit großen Augen bejaht, sie hätte durchaus Lust, „für ein oder zwei Jahre“ in dieser neuen Serie mitzuspielen. „Sie wären eine Proletarierin, eine Näherin“, gab man ihr auf den Weg. Das ist jetzt 34 Jahre her, und das endgültige Aus der „Lindenstraße“ im Dezember rückt in greifbare Nähe. Nein, es herrsche noch keine Endzeitstimmung beim Drehen, beteuert Andrea Spatzek, „man wusste ja, das würde nicht ewig laufen. Irgendwann musste es aufhören.“ Nur nicht mit diesem plötzlichen Schock, der sie übers Handy beim Charity-Golfturnier in Griechenland aus heiterem Himmel traf. „Wir Schauspieler waren genauso überrascht wie die Produzenten, denn die Planung für die nächsten drei Jahre stand bereits fest“, sagt sie.

Inzwischen ist die Trauer abgehakt. Ebenso wie die Vorstellung, bis zur Pensionierung einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. „Mal schauen, was kommt. Unser Beruf hat ja viele Facetten.“ Zum Beispiel das Theaterspielen, das die Salzburgerin am Mozarteum in ihrer Heimatstadt studierte.