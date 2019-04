Genussfestival : Das sind die Sieger der 20. Tour de Menu

Mario Robert hat sich in München in das hawaiianische Essen verliebt und das Konzept mit Aloha Poke nach Düsseldorf gebracht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Tour de Menu ging zum 20. Mal über die Bühne. Am Donnerstagabend fand die Siegerehrung statt.

Einen Monat lang boten 67 Restaurants aus Düsseldorf und Umgebung tolle Menüs an. Dabei legten sie sich kulinarisch mächtig ins Zeug. Denn wie in den Jahren zuvor kochten die Küchenchefs bei der 20. Tour de Menu in drei Preis-Kategorien und beim sogenannten Quick-Lunch.