Jazz Rally : Die Jazz Rally gastiert im Krefelder Jazzkeller

Düsseldorf Die Jazz Rally hat schon einige Expansionen hinter sich, nun entfaltet sie sich auch räumlich. Was die Krefelder wohl dazu sagen, dass auch der Jazzkeller nun Teil des Musikfestivals ist?!

Die Schauinsland-Reisen Jazz Rally startet als größtes Festival ihrer Art in Deutschland eine Kooperation mit dem Jazzkeller Krefeld, einer beliebten und in der Szene legendären Location in der Seidenstadt. Auftakt dieser neuen Partnerschaft ist die gemeinsame Ausrichtung eines Jazz-Konzerts am 5. Mai (Sonntag). Ab 17 Uhr spielt dort das Xaver Fischer Trio im Jazzkeller Krefeld. Wenige Wochen später, am 7. Juni (Freitag), ist diese Band auch auf der Jazz Rally Düsseldorf (6. bis 9. Juni) im Stone im Ratinger Hof zu sehen.