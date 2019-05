Serie Radfahren in der Region : Mein erstes Fahrrad

Foto: Privat 12 Bilder Düsseldorfer Promis zeigen ihr erstes Fahrrad.

Düsseldorf Moderatoren, Politiker und bekannte Düsseldorfer zeigen Bilder aus Kindertagen von ihren ersten Fahrrädern. Erkennen Sie diese Promis?

Aljoscha Höhn fuhr nicht lange mit Stützrädern

Schon als Dreijähriger war Aljoscha Höhn kaum zu bremsen: „Meine Mutter sagt, dass ich auf die Stützräder rasch verzichten konnte“, erzählt der 33-jährige Moderator, der das Foto bei seinen Eltern aus einem Album stibitzt hat. Heute flitzt er – meistens zu Fuß – auf den Bühnen und roten Teppichen in Deutschland umher, moderiert beim Rosenmontagszug in Düsseldorf oder dem Fernsehpreis den Gewinnertalk. Echo, 25 Jahre VOX, Prominent Magazin – Aljoscha Höhn ist ständig unterwegs. Sein erstes Fahrrad hat er im März 1989 bekommen, damals ist auch das Bild entstanden – noch mit Stützrädern. „Das hat der Osterhase wohl mitgebracht“, sagt Höhn.

Miriam Lange lernte in der Schule richtig radeln

Sportlich ist sie: Miriam Lange. Workouts gehören zur täglichen Routine der RTL-Moderatorin, die längst ihre neue Heimat in Düsseldorf fand. Das Radeln gewann sie auch lieb, durch die Stadt fährt die TV-Frau am liebsten auf dem Radel. Auch in jungen Jahren war das schon ein Thema. Das Foto stammt aus dem Jahr 1984 – das war in Canyamel auf Mallorca.

Da war sie vier Jahre alt. „Das war erst noch mit Stützrädern ausgestattet. Und das Fahrradfahren haben meine beiden Eltern mir beigebracht. Wir waren jedes Jahr auf Mallorca.“ Zwei Jahre später – mit sechs Jahren – brachte man ihr dann an ihrer Schule mit Verkehrsführung bei, ganz ohne Stützen zu fahren.

Britta Damm mochte es schick auf dem Radel

Britta Damm steht besonders im Sommer im Fokus, denn sie ist Chefin über 15.000 Schützen. In dieser Funktion erarbeitete sie sich einen starken Ruf. Auch heutzutage ist Britta Damm noch sportlich unterwegs, und sie erinnert sich an ihre Anfänge mit dem Fahrrad. Da war sie vier Jahre alt, fast fünf. Und bei einem Ausflug ihrer Familie auf einen Campingplatz in Altenahr war es dann um sie geschehen. Das Rad war einfach zu reizvoll und die kleine Britta Feuer und Flamme für diese Art der Fortbewegung. Klar war: Nur schick mit Hut ging es bei der ersten Ausfahrt auf dem Fahrrad über den Schotter. Oma und Opa waren dabei mächtig stolz auf ihr Enkelkind.

Andreas Meyer-Falcke radelte durch das Emsland

Fortbewegung ist das Ding von Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke. Diverse Fortbewegungsmittel probierte er schon in der Jugend aus. Rund 50 Jahre vor dem Eddy war er schon mit dem Roller unterwegs. Das Jugendbild zeigt ihn im Alter von elf Jahren. „Man beachte die ergonomische Lenkerform. Und selbstverständlich wurde das Rad auf dem Gehweg geschoben.“ Es gibt schöne Erinnerungen mit dem Fahrrad: „Mein Vater und ich machten zum Beispiel Radtouren im Emsland, das war sehr anstrengend. Damals top-modern: Der Rennlenker andersrum montiert.“ Auch das gab es: Meyer-Falcke als Kleinkind vorne bei seinem Vater auf dem Lenker: „War damals so.“

Burkhard Hintzsche lernte vom Papa das Fahrradfahren

Die Aufnahme mit dem Fahrrad stammt vom 24. September 1971, wie Stadtdirektor Burkhard Hintzsche (auf dem Schwarz-Weiß-Bild links) exakt weiß. Sie wurde in Sindelfingen (Baden-Württemberg) gemacht. Im Hintergrund sieht man klassischen sozialen Wohnungsbau Anfang der 70er Jahre. E-Mobilität spielte damals noch keine Rolle. „Gefragt waren Kettcar, Roller und Fahrrad. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater mit mir das Fahrradfahren geübt hat. Muss allerdings etwas vor 1971 gewesen sein“, berichtet der Stadtdirektor, der als ganz kleiner Junge auch gerne mal einen Puppenwagen vor sich her schob. Auch von solchen Ausflügen hat er nette alte Fotos.

Claus Vogel ist ein geborener Radfahrer