Büdchen in Düsseldorf : Ein Kiosk fast so groß wie ein Supermarkt

Düsseldorf Im Kiosk der Familie Kaya gibt es fast alles, was man für den Alltag braucht: Zahnbürsten, Rotwein und Brot. Doch die Betreiber wollen das Angebot in ihrem Büdchen sogar noch erweitern.

Das Büdchen von Familie Kaya ist eigentlich schon mehr als ein einfaches Büdchen. Fast wie ein kleiner Supermarkt, in dem es Nudeln und Eier gibt, Brot und frisches Obst, Zahnbürsten, Putzmittel und Deo. Neben den Klassikern wie Süßigkeiten und Zigaretten gehören auch viele verschiedene Spirituosen zum Sortiment – Biere aus aller Welt und Softdrinks, dazu eine ansehnliche Auswahl an Wein. Ob Rot- oder Weißwein, herb oder trocken, dort ist für jeden etwas dabei.

Bilal Kaya hat den „Kiosk Shop & Go“ an der Ecke Friedrichstraße/Graf-Adolf-Platz erst vor zwei Monaten eröffnet. Der Kiosk ist ein gemeinsames Projekt der Familie Kaya. Bilal Kaya unterstützt seine Tochter, die die Inhaberin des Kiosks ist, so gut er kann, da seine Tochter nebenbei noch studiert. „Unsere Familie hatte schon einen Kiosk an der Bolkerstraße. Dann haben wir uns ein bisschen zurückgezogen und uns in der Hotel-Branche ausprobiert“, sagt der Vater der Inhaberin. Letztendlich ist die Familie aber wieder in die frühere Branche zurückgekehrt, die ihnen immer noch am meisten Spaß bereitet.