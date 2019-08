Event in Düsseldorf : Live-Musik und Kunst im Ergo Ipsum

Düsseldorf Die Galerie „Nachtbrötchen“ will im September einen Hauch von New York nach Düsseldorf holen.

Am letzten Septemberwochenende wird die Eventhalle „Ergo Ipsum“ zum Kunst-Hotspot, denn dann öffnet für drei Tage die Pop-up Gallery „Nachtbrötchen“ ihre Pforten und präsentiert Kunst von jungen sowie renommierten Künstlern. Als Inspiration dient der 1978 eröffnete Mudd Club in New York, in dem DJs auflegten, Live-Bands spielten und regelmäßig Ausstellungen stattfanden. Deshalb war der Club für Künstler wie Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol oder auch Keith Haring eine Art zweites Zuhause. Das Nachtbrötchen möchte genau diese Atmosphäre aufgreifen. „Die Planungen für das Nachtbrötchen laufen seit Anfang des Jahres“, sagt André Schnaudt von der Düsseldorfer Part2Gallery, die das Projekt zusammen mit der Overhead Gallery aus Münster und dem Art42 Kunsthandel aus Karlsruhe organisiert. Mit dem Ergo Ipsum habe man den perfekten Ort für die Veranstaltung gefunden: „Das Gebäude bietet mit seinem Industrie­charme die gesuchte unprätentiöse, aber dennoch spannende Bühne und ermöglicht Ausstellung und Clubfeeling in einem.“ Zudem sei die Lage optimal.