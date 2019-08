Jacht-Show in Düsseldorf : Roger Klüh schippert durch den Medienhafen

Düsseldorf Mit 160 Stundenkilometern raste Roger Klüh durch den Medienhafen, um ein Schnellboot der Firma Cigarette zu testen.

160 Stundenkilometer, so schnell darf keiner in einer geschlossenen Ortschaft fahren. Roger Klüh aber hat es gemacht, ungestraft. Denn der Speedboot-Weltrekordler heizte mit dem „Affenzahn“ auf der verkehrsreichsten europäischen Wasserstraße an der Düsseldorfer Rheinfront vorbei. „Ich kann nur schnell“, meint Klüh. Was Klüh so viel „Feuer unterm Hintern“ machte, war ein 1740 PS-starkes legendäres „39‘ Cigarette Top Gun“-Schnellboot. Seit kurzem liegt so ein 12-Meter-Geschoss in der Marina im Medienhafen. „Wir haben uns entschlossen, in Düsseldorf ein Vorführboot zu präsentieren“, erläutert Alfred Zurhausen vom Marine-Partner–Network, dem Alleinimporteur der amerikanischen Speedboat-Legenden.