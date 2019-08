Apollo-Premiere : Promiauflauf zur Reeperbahn-Show

Düsseldorf Zur neuen Reeperbahn-Show im Apollo Theater kamen viele Prominente.

Seit Donnerstagabend weht ein Hauch von St. Pauli durch Düsseldorf, denn an diesem Abend feierte die Show „Hamburg – auf der Reeperbahn nachts um halb eins!“ im Apollo Varieté ihre große Premiere. Zur Erstaufführung kamen auch viele Prominente, so flanierten unter anderem Karl Dall sowie der Sänger Jay Oh über den roten Teppich. Die Schauspieler Sarah Mangione und Sam Eisenstein waren ebenfalls mit von der Partie. Auch Alex und Britt Jolig waren vor Ort. „Es ist erstaunlich, wie sich das Apollo immer wieder neu erfindet“, schwärmten die beiden.