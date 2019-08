Büdchen in Düsseldorf : Am Büdchentag wird Geburtstag gefeiert

Düsseldorf Stojan Mihajlovic schätzt an seiner Arbeit vor allem, dass er sein eigener Herr ist und den Austausch mit seiner Stammkundschaft.

Der 34-Jährige hat beruflich schon einiges erlebt, war unter anderem Filialleiter eines Supermarktes und für bis zu 60 Mitarbeiter verantwortlich. Im vergangenen Jahr folgte dann aber die große Veränderung in seinem Berufsleben. Gemeinsam mit seiner Frau übernahm er im August an der Tußmannstraße in Pempelfort ein Büdchen. Benannt haben die beiden ihr Büdchen nach der gemeinsamen Tochter: Lili’s Shop. „Am Anfang mussten wir viel Arbeit in den Laden stecken, und es hat natürlich auch einige Zeit gedauert, bis wir uns hier im Umfeld etabliert hatten“, erzählt Mihajlovic. „Doch mittlerweile ist das Büdchen zu einem richtigen Treffpunkt geworden. Bei schönem Wetter stehen und sitzen draußen bis zu 15 Personen.“