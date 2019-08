@meinduesseldorf bei Instagram : Das Ja-Wort auf der Bolkerstraße

Foto: Julia Heydkamp

Düsseldorf Mehr Düsseldorf als bei der Hochzeit von Julia Heydkamp geht nicht. Warum sie ihre Stadt so liebt, zeigt sie in dieser Woche bei @meinduesseldorf bei Instagram.

Wenn Julia Heydkamp in Düsseldorf unterwegs ist, kommt es nicht selten vor, dass jemand zu ihr sagt: „Dich habe ich schon mal in der Altstadt im weißen Kleid gesehen.“ In der Bolkerstraße mag man viele Verkleidete bei Junggesellenabschieden sehen. Aber eben selten eine echte Braut.

Trauung in der Neanderkirche, anschließend Altbier, Mettbrötchen, Rheinischer Sauerbraten und Killepitsch: Die 25-Jährige und ihr Mann wollten eben eine Hochzeit ganz im Düsseldorf-Stil. Dass sie aber nicht nur die Altstadt, sondern auch ganz andere Ecken der Landeshauptstadt schätzt, zeigt Heydkamp in dieser Woche auf Instagram. Dort übernimmt sie den RP-Account @meinduesseldorf.

Besonders wohl fühlt sich die Fotografin in ihrem Stadtteil Flingern. Alles sei sehr gemütlich und familiär. Wenn auch manchmal etwas zu sehr. „Es gibt hier so viele junge Familien und auch werdende Mütter“, sagt Heydkamp. „Manchmal habe ich das Gefühl, man fällt hier auf, wenn man keinen Kinderwagen dabei hat.“

Dabei ist sie selbst seit drei Monaten Mutter einer Tochter. Und so sehr sie Düsseldorf liebt: Als Schwangere musste sie feststellen, dass viele Dinge in der Großstadt ein Problem werden können. „Ich habe 32 Hebammen angerufen und alle haben mich abgelehnt“, sagt Heydkamp. „Auch die Uniklinik und das Krankenhaus in Kaiserswerth hatten keine Kapazitäten für die Geburt.“ So bekam sie ihre Tochter eben in der Heimat in Hilden. Dort hatte sie den Kreißsaal ganz für sich alleine.

Dementsprechend viele Baby-Fotos wird es in den kommenden Tagen auch in ihrer Instagram-Woche geben, aber eben oft in Verbindung mit Düsseldorf. „Auch wenn es nicht zur Jahreszeit passt, wird es vielleicht etwas karnevalistisch, weil wir das einfach lieben“, verrät Heydkamp.