Düsseldorfer Künstler Joe Brockerhoff : Die Kunst ist auf dem Tisch

Joe Brockerhoff hat 24 Tische im Restaurant „Robert.“ gestaltet. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Joe Brockerhoff ist ein unkonventioneller Künstler. Seine Werke hängen in Bordellen, zieren Geisterbahnen und seit Kurzem auch die Tische des Restaurants „Robert.“ am Rathausufer. Die Idee für dieses Projekt entsprang aus einem harmlosen Gekritzel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Wanninger

Sein Traum ist es, einmal ein ganzes Restaurant künstlerisch zu gestalten und zu bemalen: Das Geschirr, die Servietten, das Besteck und die Kleidung des Personals. Klingt eigenwillig. Aber ein Anfang ist schon gemacht. Der Künstler Joe Brockerhoff hat inzwischen 23 Bistro-Tische und einen runden Beistelltisch besprüht.

Die Tische, dank ihrer unglaublichen Farbintensität sofort ein Blickfang, sind zu sehen im Restaurant „Robert.“ am Rathausufer. Nein, es sind keine Ausstellungsstücke, sondern Gebrauchsgegenstände, auf denen Wein und gutes Essen serviert wird. Es war übrigens der Patron Robert Hülsmann, der den Beuys-Schüler Brockerhoff zu dieser Aktion animiert hat. Wenn man will, ein Zufallstreffer. Die beiden Männer sind seit Jahren, ach was, seit Jahrzehnten befreundet. Einige Bilder des 67-Jährigen hängen im Restaurant. Und der Künstler war es auch, der vor fünf Jahren das erste (und später das zweite) Kochbuch von Hülsmann illustrierte.

Zufällig hat Brockerhoff vergangenes Jahr etwas auf den Bistrotisch gemalt. „Warum malst du nicht auf den ganzen Tisch?“, lautete die Frage des Küchenchefs, die der Künstler sofort übernahm. „Dann bin ich in mein Atelier gefahren und habe den Tisch versiegelt“, sagt er lachend.

Bei den Tischen handelt es sich um Sprühkunst, und die Motive, die sogar bis hinunter zu den schmalen Tischbeinen gelangen, sind immer Menschen. Schöne Menschen. Eines seiner momentanen Themen. Allerdings sind die Köpfe leicht verzerrt und ein wenig zu schön, teilweise sehr erotisch mit viel Selbstironie. Da ist die laszive junge Schönheit, die sich mit der Zunge über die Lippen streicht. Selbstverständlich dominiert bei diesem Tisch die Farbe Rot. Da ist aber auch der augenzwinkernde Matrose (dieser Tisch ist in Blau gehalten), der den Gast bei seinem Essen anlacht.

Denn Brockerhoff möchte mit seinen Bilden (und Tischen) den Schwung des Lebens nachfühlen, den Menschen huldigen – egal wo. So hat er beispielsweise die Toilettentüren des Restaurants Marli an der Kaiserswerther Straße gestaltet, und seine Kunst ist sogar im Bordell zu finden. Das „Oceans“ in Rath hat er mit monumentalen freskoähnlichen Malereien ausgeschmückt. Er findet, an ungewöhnlichen Orten wie beispielsweise dem Bordell müsse Platz geschaffen werden für Unkonventionelles, Experimentelles und Nicht-Normatives aus allen Sparten der Kunst. „Das mache ich alles im Namen der Kunst, der ich mein Talent schuldig bin“, sagt er, nutzt aber auch seine künstlerischen Aussagen, um das weltweite Geschehen allgemein und speziell auf die Umwelt zu richten.

Denn er hat viel von der Welt gesehen und zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Er gewann den „Airbrush Award“ der Niederlande und besprühte unter anderem einen Straßenbahnzug in Hiroshima. In Japan arbeitete er längere Zeit in Tokio und bekam sogar ein eigenes Atelier in Osaka zur Verfügung gestellt. Seine Bilder sind in Museen, Instituten und Regierungsgebäuden zu sehen.

Er war in Malaysia und Dubai. Doch zuhause fühlt sich der in Leipzig geborenen Künstler, der immer Kappe trägt (trotz vollem Haar) im Rheinland.

Gerade hat er einen Auftrag im Grandhotel am Petersberg beendet. Das erklärt er, bescheiden wie er ist, erst auf Nachfrage. Er habe dort ein rund 1,40 mal zwei Meter großes Porträt von Konrad Adenauer gemalt und gesprüht. Das hängt dort in Charles Bistro, benannt nach Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle. Der Franzose hat anlässlich seines Staatsbesuches 1962 dort mit Bundeskanzler Konrad Adenauer gegessen. Brockerhoffs Bild ist neben bekannten Künstlern wie Georg Baselitz und Anselm Kiefer in einer Reihe zu sehen.