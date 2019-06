Konzert in Düsseldorf : Das Artistival lädt ins Stadtmuseum

Konzert in Düsseldorf

Düsseldorf Fünf Bands kämpfen beim diesjährigen Artistival im Rosengarten des Stadtmuseums um ein professionelles Coaching. Gleichzeitig werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

Am kommenden Samstag (22. Juni) wird der Rosengarten des Stadtmuseums zur Musikbühne. Dort findet ab 17 Uhr das vom Leo Club Düsseldorf Rheinmetropole organisierte Artistival statt, wo in entspannter Atmosphäre junge Künstler verschiedener Genres auftreten. Der Clou: Am Ende des Abends wird vom Publikum ein Sieger gekürt, der ein musikalisches Coaching gewinnt. Mit dabei ist die Düsseldorfer Rock-Band Carpet Waves, die Band Tausend Trailer, die Rap mit Gitarrenmusik kombinieren, der Rapper Kase, die Rock-Pop-Gruppe James’ Mum und die Funk-Soul-Formation Condiver.