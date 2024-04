Düsseldorfer Verein feiert Jubiläum Palermo-Woche an drei Standorten

Er nennt es das „10+1-Jubiläum“: Michael Kortländer organisiert seit 2013 mit dem Verein „Düsseldorf – Palermo“ Kunstausstellungen, Projekte und Workshops in beiden Städten. Hunderte Künstler haben seitdem im „Haus der Kunst“ in Palermo oder in Düsseldorfer Museen und Galerien ausgestellt. Kortländer war es auch, der sich für eine offizielle Städtepartnerschaft mit der Hauptstadt Siziliens einsetzte, die der Rat 2016 einggegangen ist. „Ich freue mich, dass wir in dieser Woche eine richtige Palermo-Kunst-Woche in Düsseldorf haben“, so Kortländer.