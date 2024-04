Kunstmesse Was man zur Art Düsseldorf wissen muss

Besucherparkplätze sind auf dem Areal Böhler nur sehr wenige vorhanden. Ein bewachter Parkplatz mit Shuttleservice befindet sich am Strandbad Lörick (Adresse: Strandbad Lörick, Niederkasseler Deich 285, 40547 Düsseldorf). Die Fahrzeit des Shuttlebusses beträgt knapp fünf Minuten. Parken am Areal Böhler ist frei, am Strandbad Lörick fallen folgende Kosten an: Bis zu zwei Stunden kosten zwei Euro, bis vier Stunden sind drei Euro zu zahlen, bis zwölf Stunden kosten sechs Euro.