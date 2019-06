Areal Böhler : Beauty-Messe mit vielen Prominenten

Düsseldorf Zum ersten Mal sind die Bunte Beauty Days in diesem Jahr in Düsseldorf. Dort können sich Interessierte über neueste Trends informieren und Prominenten dabei zuhören, wie sie über die wahre Bedeutung von Schönheit debattieren.

Am Wochenende steht das Areal Böhler im Zeichen der Schönheit, denn am Samstag und Sonntag finden dort erstmals die Bunte Beauty Days statt. Rund 100 Marken präsentieren vor Ort ihre neuen Trends. Aber auch Mode- und Schmuckhersteller stehen auf der Liste der Aussteller, so dass Besucher die Möglichkeit haben, viele neue Produkte auszuprobieren.