Kältehilfe in Düsseldorf Stadt will weitere Schlafplätze für Obdachlose anmieten

Insgesamt seien so bislang 63 Menschen über mögliche Übernachtungs- und andere Hilfsangebote informiert worden. 32 Menschen nahmen das Angebot an und konnten in Notschlafstellen aufgenommen werden, wie die Stadt erklärte. Insgesamt gibt es 160 Notschlafplätze für Obdachlose in Düsseldorf. Außerdem seien kurzfristig weitere Ausweichschlafplätze geschaffen worden, um keine Überbelegungen zu erzeugen. Eine Sprecherin der Stadt teilte auf Nachfrage der Redaktion mit, dass diese Ausweichplätze auch in den regulären Notschlafstellen seien. Derzeit sei zudem die Anmietung weiterer Übernachtungsplätze in Planung.