Beschwerden in Düsseldorf Ausländerbehörde begründet Probleme mit Personalmangel

Jürgen Pfister, der seit sechs Jahren am Welcome Point in Eller Geflüchtete berät, kritisiert vor allem den Mangel an direkten Ansprechpartnern. In anderen Behörden seien Namen, Mailadressen und Telefonnummern der zuständigen Personen bekannt, bei der Ausländerbehörde gebe es lediglich ein Online-Kontaktformular. Das wiederum könnten viele Geflüchtete gar nicht nutzen, weil sie keine Mailadressen haben.