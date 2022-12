Aufenthaltsorte in Düsseldorf Ein neuer Treffpunkt für Mörsenbroich

Bereits 2012 wurde festgelegt, wie Fördergelder aus dem Programm der Sozialen Stadt in Rath und Mörsenbroich eingesetzt werden sollen. Dabei wurde der Umbau des Dreiecksplatzes an der Scheffelstraße in einen Ort, der mit einer hohen Aufenthaltsqualität zum Treffen einlädt, beschlossen. Nun soll dieses Projekt umgesetzt werden. Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss hat die dafür nötigen Gelder in Höhe von 783.000 Euro einstimmig bewilligt. Ursprünglich waren für die Umgestaltung rund 490.000 Euro vorgesehen. Über die Jahre haben sich aber nun die Baukosten fast verdoppelt. Die Bauarbeiten sollen im Juli 2023 starten und werden sechs Monate dauern.