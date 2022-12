Brennpunkt in Düsseldorf Stadt prüft alternative Treffpunkte zum Worringer Platz

Hinsichtlich der Sauberkeit soll sich aber sonst nichts ändern. Für den Worringer Platz ist laut Stadt bereits eine hohe Reinigungsstufe festgelegt. Zwölfmal wöchentlich werden der Platz gereinigt und die Mülleimer geleert, an Werktagen zweimal, am Wochenende einmal am Tag. Auch mit öffentlichen Toiletten und Urinalen sei der Ort gut abgedeckt – direkt auf dem Platz gibt es ein Urinal, am Fernbusbahnhof ein WC. Eine Aufstockung sei hier nicht geplant, heißt es.